Meer bedrijven in vizier bij justitie om overtreden sancties Rusland

Aangezien de sancties langer voortduren ligt het volgens de zegsvrouw ook in de lijn der verwachting dat meer ondernemingen proberen om de strafmaatregelen te omzeilen. Van de lopende onderzoeken hebben er 29 betrekking op overtredingen van de sancties voor import en export. Bepaalde goederen mogen namelijk niet meer aan Rusland worden geleverd. De rest van de verdenkingen gaat over het overtreden van de financiële sancties.

Technologie

Een van de zaken van het OM is ook al voor de rechter gebracht. Dat ging om Dimitri K., die ervan wordt verdacht onder meer microchips te hebben geleverd aan Rusland in opdracht van Russische bedrijven. "Op grote schaal werd technologie overal ter wereld aangeschaft en via Nederland naar Rusland verstuurd voor technologische en militaire versterking", zei de officier van justitie in december in de rechtbank in Rotterdam. De verdere behandeling van de zaak volgt nog.