AEX blijft bij opening nabij 800 punten

Door Johan Wiering

De Amsterdamse AEX-index is vanochtend vrijwel vlak en daarmee iets onder de 800 punten geopend. De hoofdindex kwam maandag al in de buurt van deze historische puntengrens, maar doorbrak deze nog niet. KPN wint in reactie op de overname van T-Mobile door investeerders.