AEX zakt weg vanaf recordniveau

De AEX staat om tien voor één 0,5% lager op 794,9 punten. De AMX doet het aanzienlijk beter en stijgt met 0,3% naar 1114,3 punten.

De meeste Europese beursgraadmeters leveren iets in. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,4%, 0,3% en 0,1%.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vanochtend per saldo een positief beeld zien. De Japanse Nikkei-index zette de opmars voort en eindigde met een winst van 0,9%. Beleggers zijn blij dat premier Suga zich niet verkiesbaar stelt als leider van de Liberaal-Democratische Partij en hopen dat zijn opvolger met meer stimuleringsmaatregelen komt.

De indexfutures wijzen op een vlakke opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag was Wall Street gesloten vanwege labor day.

Directeur Cees Smit van Today's Beheer schrijft de stevige koersstijgingen op de Europese beurzen op maandag vooral toe aan het gesloten zijn van de Amerikaanse beurzen. „De stemming is vaak positief als Wall Street dicht is. Veel Amerikaanse speculanten lijken gisteren Europese aandelen te hebben gekocht.”

Smit denkt dat de AEX iets terug kan vallen. „Beleggers hebben nu amper oog voor berichten over de hoge inflatie en de start van de tapering (de afbouw van het obligatieopkoopprogramma) eind dit jaar. Daarnaast zou het cijferseizoen over het derde kwartaal wat tegen kunnen vallen. Duitse autobouwers hebben al laten weten voorzichtiger te worden, doordat ze vanwege de aanhoudende chiptekorten minder kunnen leveren.”

Technisch analist Nico Bakker is positiever. „Een mooi rond getal is altijd een psychologische drempel die genomen moet worden om de trend te kunnen verlengen. Er is geen overspannenheid op de dagkaart, de indicatoren wijzen stuk voor stuk op een verdere opmars. Dus al dan niet met extra aanloopje tot 795 lijkt het een kwestie van tijd wanneer de 8 op het scherm staat. Pas bij koersvorming onder 785 raakt de 800 vooralsnog uit zicht en kan de AEX eerst dippen naar 750 punten.”

KPN in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat verfproducent AkzoNobel met een verlies van 1,8% onderaan. Chipfabrikant ASML, die voor 20% meeweegt in de AEX, zakt 1,4%.

KPN blinkt met een winst van 3,6% uit. Beleggers zijn blij dat T-Mobile Nederland wordt verkocht aan twee investeerders, waardoor het Indiase Reliance misgrijpt dat voor een belangrijk deel in handen is van de rijkste Aziaat.

ASMI wint 2,1%. Hoewel de toeleverancier aan de chipsector in de afgelopen twaalf maanden in beurswaarde verdrievoudigd is, ziet de Franse bank Exane BNP Paribas reden voor een adviesverhoging naar kopen.

Techinvesteerder Prosus volgt met een plus van 1,5%, dankzij het voortgaande koersherstel van zijn belangrijkste deelneming, het Chinese Tencent.

Aperam sterk

Bij de middelgrote fondsen staat Aperam met een winst van 5% bovenaan. De staalproducent meldt tijdens een capital markets day voor analisten en professionele beleggers dat het toekomstige normaal voor de resultaten meer bij 2021 ligt dan bij de moeizame jaren 2016-2018.

Het in grote batterijen, schakelapparatuur en laadpalen gespecialiseerde elektrotechnische bedrijf Alfen stijgt 2,2%.

Galapagos pakt er 0,6% bij. Het biotechnologiebedrijf is sinds vorige week in trek, omdat het aangekondigde vertrek van topman Onno van de Stolpe voor overnamespeculaties zorgt. Vanochtend organiseerde zakenbank Kempen een roadshow.

Inpost is na een paar moeizame handelsdagen 0,2% in herstel. De exploitant van pakketkluisjes publiceert woensdag zijn kwartaalcijfers.

Ease2Pay daalt op de lokale markt 6%. De parkeer- en tankapp-ontwikkelaar publiceerde maandag nabeurs kwartaalcijfers.

