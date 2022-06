Onrust cryptowereld eist nieuw slachtoffer: bitcoin terug onder $20.000

De bitcoin, die in het weekend nog opveerde naar een waarde $21.500, heeft de weg omlaag weer stevig gevonden met een terugval naar $19.900. Halverwege deze maand was de malaise nog groter met een duikeling tot onder de $18.000.

De onrust in de cryptowereld is nog steeds bepaald niet geluwd. Na het drama bij Terra, waarvan de waarde bijna geheel verdampte, en het faillissement van cryptoleenplatform Celsius is er met hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) weer een grote cryptopartij kopje ondergegaan.

Grote positie

Three Arrows Capital, dat in 2012 het licht zag, zat al enige tijd in financiële problemen. De grote positie die het hedgefonds had in Terra en een andere cryptomunt Luna speelde daar een grote rol bij. Hoewel 3AC met de verkoop van assets nog probeerde om het tij te keren, deed het missen van de betalingen voor een grote lening van $665 miljoen het bedrijf de das om. Op de Maagdeneilanden waar 3AC is gevestigd, heeft de rechtbank woensdag het faillissement uitgesproken.

Beleggers in bitcoin hebben dit jaar te maken met een ongekende rit omlaag. Begin januari stond de digitale munt nog rond $46.000, maar zakte daarna hard weg. Na een forse opleving in maart kwam de klad er steeds meer in te zitten. De sterk afgenomen risicobereidheid vanwege de stijgende rente heeft ook een rol gespeeld bij de sombere gang van zaken. Eind vorig jaar piekte de bitcoin nog net onder de $70.000.

Ook andere cryptomunten, zoals ethereum, gaan zwaar gebukt onder de sterk toegenomen risico-aversie bij beleggers. De waarde van de op een na grootste digitale munt houdt nog net stand boven de $1000. In april was er nog een jaarpiek van $3500.