Rechtszaak om overname Credit Suisse door UBS: ’Prijskaartje veel te laag’

Door die deal werd de op één na grootste bank van Zwitserland in maart gered van een faillissement, maar volgens stemadviesbureau Ethos Foundation was de prijs opvallend laag vergeleken met de beurswaarde die Credit Suisse enkele dagen eerder nog had.

Ethos Foundation voegt zich met die klacht bij LegalPass, een juridisch-technologisch platform dat dezelfde klacht had. Het adviesbureau vertegenwoordigt naar eigen zeggen beleggers die 3 procent van alle aandelen Credit Suisse bezitten.

Problemen

Bij de overname kregen aandeelhouders van Credit Suisse voor iedere 22,48 aandelen van die bank één aandeel van UBS. Daarmee werd de wankelende bank gewaardeerd op 3 miljard Zwitserse frank (3,1 miljard euro), terwijl het concern 48 uur eerder nog 7 miljard frank waard was op de beurs.

Credit Suisse kwam in de problemen doordat veel klanten hun tegoeden weghaalden. In de jaren daarvoor was de Zwitserse bank betrokken bij een reeks schandalen die voor aanzienlijke verliezen zorgden.

De overname door UBS, die er op aandringen van de Zwitserse regering kwam, heeft voor meer controverses gezorgd. Zo willen houders van een speciaal soort obligaties compensatie, omdat de waarde van die papieren volledig werd afgeschreven terwijl dat volgens hen onterecht was. Het gaat om zogeheten AT1-obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen om verliezen op te vangen.