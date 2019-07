Vraag naar gas neemt snel toe

Dat constateert ABN Amro in een sectorrapport.

Een serie geplande en niet-geplande productiestops hebben de instroom van gas uit Noorwegen en Rusland naar Nederland beperkt. Die afname bij aanhoudende vraag drijft de prijs sinds juni opwaarts.

Daarvoor ging de prijs juist naar een tienjaars dieptepunt, van onder de €10 per megawattuur, door de aanhoudende instroom van gas binnen Europa via de pijpleidingen en de hoge opslag in noordwest-Europa, aldus energie-econoom Farah Abi Morshed van ABN Amro Economisch Bureau. „De abrupte stijging van de gasprijs medio juli kwam voor vrijwel iedereen als een verrassing”, stelt zij.

Nederland heeft besloten de gasproductie vanuit zijn Groninger veld af te bouwen na hevige schokken.

Aan kolen is steeds minder behoefte, al fluctueert die vraag enorm, stelt de bank. De prijs van thermische kolen is sinds juli 2018 gehalveerd en daalt op maandbasis nog steeds. Op korte termijn daalde het maandcontract voor de zogeheten Rotterdamse kolenprijs in juni van $58 per megaton, naar $50 per megaton.