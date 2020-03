Wall Street blij met winst van Joe Biden

Beleggers zijn blij met de overwinning van Joe Biden op Super Tuesday. Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York stevig in de plus. Het positieve sentiment volgt op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Ook lijken de financiële markten te hopen op meer stimulering door centrale banken. Op dinsdag verlaagde de Federal Reserve al onverwacht de rente om de economische impact van het nieuwe coronavirus te temperen.