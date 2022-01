Weekvooruitblik: Beleggers met schroom naar inflatiecijfer VS

Premium Financieel

Column: hooggeëerd publiek, welkom in het monetaire circus!

Stel, monetair beleid is een theaterstuk dat opgevoerd wordt in het Carré-theater. De zaal is uitverkocht. Op de bühne wordt geld gedrukt en rondgestrooid. Als we er zo naar kijken, dan kunnen we zien waarom inflatie een slechte zaak is en waarom de Europese Centrale Bank (ECB) een verkeerd en gevaa...