Autobouwers presteren uitstekend tijdens crisis

Financieel

Forse groei woningverkopen doet BAM goed

Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een positief bedrijfsresultaat gehaald van ruim 53 miljoen euro. De woningverkopen in Nederland en een solide orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk zorgden voor de „goede resultaten”, meldt de bouwer. Het bedrijf verwacht op termijn...