Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal miljoenenwoningen stijgt naar 200.000, maar lasten lopen fors op

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Voor de duurste moet je in Bloemendaal en Blaricum zijn. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het aantal miljoenenwoningen is vorig jaar stevig doorgegroeid. Inmiddels is ruim één op de 25 koopwoningen in Nederland meer dan een miljoen waard. Eigenaren kampen wel met hogere energielasten en belastingen, meldt databureau Calcasa in zijn jaarlijkse publicatie over miljoenenwoningen. Gemiddeld zijn de bewoners jaarlijks bijna €39.000 kwijt aan hun kapitale onderkomen.