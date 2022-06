Rusland draait ook gaskraan naar Italië deels dicht

Volgens het Italiaanse energiebedrijf Eni heeft Gazprom zijn gaslevering aan het Zuid-Europese land met 15%verminderd. Redenen voor het besluit gaf Gazprom volgens Eni niet. Het is ook niet duidelijk of de gaskraan na woensdag wel weer volledig open gaat. Italië probeert die afhankelijkheid te verkleinen en sloot al deals met onder meer Algerije en Egypte voor meer gas. De Italiaanse premier Mario Draghi is momenteel in Israël om over gasleveringen te praten.

Zowel Italië als Duitsland zijn bij hun energiebehoefte sterk afhankelijk van gaslevering vanuit Rusland. Ten tijde van de Russische inval in Oekraïne was Italië voor zo'n 40 procent van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland

Gazprom

Ons land kreeg eind vorige maand al te maken met het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland. Het weigeren van betalingen in roebels aan Gazprom maakte bij GasTerra, de gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, een einde aan de gasleveringen.

Andere EU-landen zijn ook al slachtoffer van een boycot door het staatsbedrijf uit Rusland. De gaskraan ging ook dicht bij Finland, Denemarken, Polen en Bulgarije.

Op de Nederlandse gasmarkt TTF is het afknijpen van energie aan Italië en Duitsland door Gazprom goed merkbaar. De gasprijs is weer opgelopen tot boven de 100 euro per kilowattuur nadat het maandag nog op 80 euro stond.