Wall Street begint 2020 met records

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag op nieuwe recordstanden geëindigd. Beleggers reageerden positief op de aankondiging van president Donald Trump dat de fase 1-deal met China op 15 januari wordt ondertekend. Met name techbedrijven kregen daardoor een steuntje in de rug. Apple en chipmaker AMD stonden behoorden tot de bedrijven die records verbraken.