Nieuwkomer Rivian snelt met prachtrit GM en Ford in beurswaarde voorbij

Beleggers in de VS doken op het aandeel van nieuwkomer Rivian, gespecialiseerd in de bouw van elektrische pickup trucks en bestelauto’s. Het bedrijf van de 38-jarige Amerikaan R.J. Scaringe wordt gezien als een toekomstige rivaal voor elektrische automaker Tesla. De koers van Rivian die tegen een $78 per aandeel naar de beurs werd gebracht, schoot in de voorbije handelsdagen omhoog naar $132,20 en was tevens goed voor de grootste beursgang in de VS dit jaar.

Prachtrit

Met de prachtrit als nieuwkomer heeft Rivian op de beurs al een waarde van $127 miljard gekregen. Daarmee laat het bedrijf dat nog een beperkt aantal auto’s op de markt heeft gebracht de Amerikaanse autoreuzen General Motors en Ford ruim achter zich die een waarde van $92 miljard respectievelijk $77 miljard hebben.

De Duitse autofabrikant Volkswagen die op de beurs lange tijd gebukt ging onder het dieselschandaal, ziet Rivian hard op zich afkomen. Met de goede gang van zaken eerder dit jaar staat VW op een beurswaarde van $140 miljard.

Tesla is in beurswaarde nog ver uit zicht van Rivian. Het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk ging eerder deze maand nog hard door de de grens van $1 biljoen, maar is na de stevige averij deze week in waarde teruggevalen tot net boven deze grens.