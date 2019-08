Winst Glencore geraakt door lagere prijzen

Glencore, dat met zijn hoofdkantoor huist in Zwitserland, zette in de eerste zes maanden een bedrijfsresultaat van 5,6 miljard dollar in de boeken. Dat betekende op jaarbasis een daling met bijna een derde. De nettowinst viel met 200 miljoen dollar een slordige 92 procent lager uit, mede ook door afschrijvingen op olie-activiteiten in Tsjaad en Afrikaanse koperactiviteiten.

Topman Ivan Glasenberg sprak in een toelichting op de cijfers van "uitdagende marktomstandigheden", maar ook van hogere kosten en tegenslagen. Glencore had eerder al aangegeven als gevolg van de prijsval van kobalt en strengere belastingregels een mijn in de Democratische Republiek Congo te willen sluiten.