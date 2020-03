Duizenden bedrijven melden zich bij noodloket

Ondernemers die hun zaak door overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben moeten stilleggen, bijvoorbeeld eigenaren van eet- en drinkgelegenheden en sportscholen, kunnen via het loket een eenmalige gift van 4000 euro aanvragen. De regeling is bedoeld om de meest acute financiële nood te verlichten.

Afgelopen weekeinde was er veel te doen over de regeling, Zo was het digitale loket door een storing tijdelijk uit de lucht. Ook klaagden veel winkeliers die de deuren ook hebben gesloten dat zij niet in aanmerking kwamen. Het kabinet besloot daarop de regeling uit te breiden zodat bijvoorbeeld kledingwinkels er ook onder vallen.

Het kabinet schatte eerder dat ruim 100.000 bedrijven een beroep konden doen op de oorspronkelijke regeling. Daar komen door de uitbreiding vermoedelijk enkele tienduizenden bij. Het noodloket draait weer zonder problemen, waardoor het aantal aanvragen hard oploopt, aldus de zegsman.

Acute problemen

Het kabinet heeft voor de regeling een half miljard opzij gezet, maar is bereid meer uit te trekken als dat nodig is. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer riep ondernemers vorige week op pas een aanvraag te doen als zij in acute betalingsproblemen dreigen te komen, om overbelasting van het loket te voorkomen.