SVB-klanten krijgen toegang tot tegoeden; ook ingreep bij Signature Bank

SVB viel vrijdag om nadat er een bankrun was ontstaan. Na een overname door de Amerikaanse overheid waren slechts tegoeden tot 250.000 dollar gegarandeerd, maar het overgrote deel van de tegoeden bij de bank was veel hoger. „Het totaal aan tegoeden zal worden vergoed”, klinkt het in de verklaring. „Verliezen bij de afwikkeling van Silicon Valley Bank zullen niet door de Amerikaanse belastingbetaler worden gedragen.”

"Economie VS beschermen"

„Vandaag nemen we doortastende maatregelen om de Amerikaanse economie te beschermen door het vertrouwen van het publiek in ons banksysteem te versterken”, aldus de verklaring. „Deze stap zal ervoor zorgen dat het Amerikaanse banksysteem zijn vitale rol blijft vervullen: het beschermen van deposito’s en het verschaffen van toegang tot krediet aan huishoudens en bedrijven op een manier die een sterke en duurzame economische groei bevordert.”

De SVB deed veel zaken met techstart-ups. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden. Ook het Nederlandse biotechbedrijf Pharming heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekening bij SVB staan.

Ook de Britse regering heeft met een pakket noodsteun aangekondigd voor start-ups die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Daarmee moeten ze de lonen en andere lopende kosten kunnen blijven betalen. Maar details zijn er nog niet. Die worden maandag pas verwacht. De Britse tak van het failliete SVB komt in handen van de Britse bank HSBC die daar een symbolisch bedrag van 1pond voor heeft betaald.

De Amerikaanse toezichthouders hebben eveneens ingegrepen bij de noodlijdende Amerikaanse Signature Bank die zeer actief was in de cryptomarkt. Ook daar zijn de deuren gesloten, maar krijgen klanten wel toegang tot hun tegoeden. Siganture Bank uit New York met eind december vorig jaar naar schatting nog een activa van $110 miljard had, volgt daarmee de weg van Silvergate, de andere cryptobank die vorige week over de kop ging. De ondergang van Signature Bank is het op twee na grootste faillissement in de Amerikaanse bankgeschiedenis.