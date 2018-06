'Uitstekend advies van DFT-bezoekers'

Paniek is een slechte raadgever, zo blijkt vandaag maar weer. Wie gisteren aandelen verkocht, zal zich ongetwijfeld voor zijn of haar hoofd kunnen slaan. Gelukkig raadde slechts 10% van de bijna 2500 deelnemers aan de peiling op DFT aan om aandelenposities af te bouwen. Het advies om aandelenrisico’s met opties af te dekken, was met 4% nog minder populair.

48% adviseerde op koopjesjacht te gaan. Wie dat gisteren deed, heeft vandaag waarschijnlijk een winst van rond de 4% te pakken. Nog eens 38% adviseerde stil te blijven zitten. Wie niets deed en zijn aandelen behield, pakt vandaag een groot deel van het verlies van gisteren terug.