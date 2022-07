Mkb ziet omzet dalen, horeca positieve uitzondering

Waar ondernemers in de eerste maand van het jaar nog een gemiddelde omzetgroei van 21,44% noteerden, is dit in de slotmaand van het eerste kwartaal afgenomen tot 12,84%. Uitzondering op de regel was de horeca. Die sector zag de gemiddelde omzetgroei na de lockdown juist flink toenemen, van 32,52% in januari naar 134,05% in maart.

De handel was de sector die zijn gemiddelde omzetgroei in het eerste kwartaal het sterkst zag teruglopen. Van bijna 28% in januari naar circa 10% in maart, een daling van zo’n 18%. „We vermoeden dat de toenemende inflatie de oorzaak van deze dip is. De stijgende prijzen hebben een remmend effect op de verkopen”, aldus marketingmanager Marcus Schuite van Exact.

De data laten naast de dalende omzetcijfers ook zien dat ondernemers heel voorzichtig zijn met het doen van uitgaven. In de eerste maand van 2022 had slechts 37,87% van alle mkb-bedrijven meer geld in kas dan het uitgaf, in maart steeg dit percentage naar 51,10%. „We zien dit ook terug in cijfers over de liquiditeitspositie”, aldus Schuite. „Het percentage mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal €10.000 is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen van 58,70% in januari naar 60,53% in maart.”