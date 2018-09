Van Lanschot boekt minder winst

Van Lanschot meldde dinsdag een nettowinst van 34 miljoen euro over de eerste helft van 2015, tegen ruim 49 miljoen euro een jaar eerder. De provisie-inkomsten van de bank stegen met ongeveer een kwart naar 141 miljoen euro. De totale inkomsten uit operationele activiteiten namen met 7 procent af tot 274 miljoen euro.

Het beheerde vermogen (client assets) lag eind juni met 58,5 miljard euro ruim 1 miljard euro hoger dan aan het einde van 2014. Volgens bestuursvoorzitter Karl Guha ligt Van Lanschot goed op koers om de doelen voor de lange termijn te halen.

Voorziening

Bij onderdeel Private Banking stegen de toevertrouwde middelen met 600 miljoen euro naar 29,6 miljard euro. Daarbij compenseerden het gunstige beursklimaat en de instroom bij vermogensbeheer de daling van de spaartegoeden. Dankzij hogere provisies stegen de inkomsten van het onderdeel met 8 miljoen euro naar 140,8 miljoen euro.

De voorziening voor slechte leningen was met bijna 32 miljoen euro 10 procent kleiner dan een jaar eerder. De kapitaalratio (common equity tier I) stabiliseerde op 14,6 procent.

Onrust

De recente onrust op de beurzen is bij Van Lanschot zichtbaar in hogere handelsvolumes, zei Guha in een toelichting. Daarbij benadrukte hij dat veel klanten van de bank wel een langetermijnvisie hebben op hun beleggingen.

,,Zij hebben vaak hun belangen in opkomende markten al wat afgebouwd. Maar het blijft van belang om de aandelenportefeuille op peil te houden'', aldus de bestuursvoorzitter. ,,De rente blijft waarschijnlijk nog geruime tijd zeer laag en in Europa valt waarschijnlijk nog profijt te halen van de lage energieprijzen en gunstige valuta-ontwikkelingen.''