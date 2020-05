Frank Deuning stopt met typisch Haags restaurant Raffles

The Raffles eigenaar Frank Deuning (l.) en zijn chef-kok Vichai Boonyuen.

Ook in Den Haag wordt flink gebruik gemaakt van de afhaalmogelijkheden die de restaurants bieden. Zo geeft eigenaar Frank Deuning van het bekende, zo typisch Haagse restaurant The Raffles aan de Javastraat op sommige dagen meer rijsttafels mee dan hij normaal aan de 40 gasten in zijn sfeervolle zaak kwijt kan.