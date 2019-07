Heineken in voorhoede; Signify afgestraft

De AEX noteerde rond kwart voor vier 0,2% hoger bij 580,09 punten. De AMX viel 0,8% terug naar 827,77 punten.

Dataleverancier VWD kampt met storingen voor een deel van de koersen.

Elders in Europa kleurden de borden ook nog steeds groen. Parijs en Frankfurt wonnen 0,2% respectievelijk 0,5%.

In de middaghandel kregen beleggers een iets beter dan verwacht Amerikaans groeicijfer voorgeschoteld. De groei kwam uit op 2,1% terwijl was gerekend op een toename met 2%. Vooral consumenten hielden de Amerikaanse economie op de been. Jeroen Blokland, econoom bij Robeco, benadrukt dat onder meer consumenten de afkoeling hebben beperkt. „De arbeidsmarkt in de VS laat ook nog steeds geen tekenen van verzwakking zien, waardoor de consumentenbestedingen op peil blijven.” De toegenomen overheidsbestedingen speelden volgens hem ook een rol om de tegenvallende bedrijfsinvesteringen en de export vanwege de handelsspanningen het hoofd te bieden. Wall Street liet bij de start een positief beeld zien.

Blokland verwacht niet dat het licht meevallende Amerikaanse groeicijfer de Federal Reserve (Fed) zal afhouden om volgende week woensdag de rente niet te gaan verlagen. Hij wijst er op dat Fed-president Powell eerder al de deur wijd heeft opengezet naar een renteverlaging met 25 basispunten. „In de toelichting op het rentebesluit zal Powell mogelijk wel hinten op een tweede renteverlaging later dit jaar.”

RELX wint

Bij de hoofdfondsen kwam Philips in de voorhoede opzetten dankzij 1% winst. Koploper RELX werd 2,7% meer waard. Brachgenoot Wolters Kluwer koerste 1,6% hoger.

Galapagos (+0,6%) meldde donderdag nabeurs over de eerste jaarhelft een groter verlies dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog. Al met al: beter dan verwacht, aldus KBC.

Bierverkoper Heineken dat maandag de boeken open doet, ging met 1,5% vooruit.

Verzekeraar ASR (+0,1%) kreeg een pluimpje van Morgan Stanley, het aandeel is ondergewaareerd en houdt zich sterk bij lage rentes, denkt de zakenbank. Sectorgenoten NN (-1,2%) en Aegon (-0,4%) zullen niet snel extra gaan presteren, aldus Morgan Stanley. Beide kregen een ’equal-weight’ advies.

Onderin de AEX boekte KPN een verlies van 2,1%, Unibail Rodamco Westfield liet 1,8% liggen, ArcelorMittal gleed 0,7% weg.

Zwaargewicht Unilever zakte 0,7%. Unilever-concurrent Nestlé steeg 3% na opening, deels drijvend op Starbucks-producten.

Chemiebedrijf DSM (-0,8%) werd door KBC afgewaardeerd naar ’houden’, komend van kopen.

Midkapper Wereldhave dook 5,4% omlaag. Het vastgoedfonds schroefde de winstverwachting voor 2019 naar beneden bij. ING vreest meer afboekingen.

Signify kreeg een aderlating van 10,8% voor de kiezen. Het verlichtingsbedrijf zag in het tweede kwartaal opnieuw de omzet dalen. Het bedrijf kampt met de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Een misser, aldus zakenbank Citibank, al noemt het de kosteningrepen bemoedigend.

Optiekketen GrandVision (+1,8%) en ASMI (+4,1%) stonden bovenaan bij de middelgrote fondsen

Nedap duikelde bijna 5%. Het industrieel concern zag de omzet in het eerste halfjaar met 2,6% dalen. Nedap handhaafde wel de hogere omzetverwachting en verkocht dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital. Zakenbank NIBC verlaagde zijn advies naar neutraal, bij een koers van €53, tegen €49,70 vandaag.