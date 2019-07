Verlies Damrak, Wereldhave en Signify stellen teleur

De AEX opende licht in het rood bij 578,1 punten. De AMX koerste toen 0,4% lager bij 830,2 punten.

Dataleverancier VWD kampt nog steeds met storingen voor de koersen.

Elders in Europa gingen de Duitse DAX, de CAC-40 in Parijs en de FTSE 100 in Londen licht vooruit.

Uit Azië kwamen in de ochtend vooral rode cijfers. China meldde een afname van autoverkopen met rond 5%.

In Europa werd Renault (-1,8%) negatiever over de autoverkopen. Unilever-concurrent Nestlé steeg 3% na opening. Luxemerk Kering (Gucci) belandde na kwartaalresultaten in de rode cijfers.

Wall Street sloot donderdagavond met verlies. Vooral de Nasdaq ging terug. Nabeurs kwamen techbedrijven als Intel en Google (Alphabet) met kwartaalresultaten die sterk meevielen. Amazon ging juist bijna 4% terug op zijn kwartaalresultaten. Starbucks verkocht voor bijna een record aan koffie.

Bij de hoofdfondsen stond Wolters Kluwer dankzij een half procent winst bovenaan naast dataleverancier RELX (+0,7%).

Bierverkoper Heineken ging met 0,7% opmars mee.

Galapagos (+0,5%) kwam donderdag na de slotbel op Wall Street met resultaten. De biotechnoloog leed in de eerste jaarhelft een groter verlies dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog.

Onderin de AEX boekte KPN 1,5% verlies, Unibail Rodamco Westfield liet 1,4% liggen, ArcelorMittal -1,2%.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave schroefde bij de tweedekwartaalresultaten de winstverwachting voor heel 2019 naar beneden.

Verlichtingsbedrijf Signify (-5,4%) zag in het tweede kwartaal opnieuw de omzet dalen. Het bedrijf kampt met de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Een „misser”, aldus zakenbank Citibank.

Industrieel concern Nedap zag de omzet in het eerste halfjaar met 2,6% dalen. Nedap handhaafde wel de verwachting dat de omzet over heel 2019 hoger uitvalt dan in 2018 en verkocht zijn Franse dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital.