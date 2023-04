Premium Het beste van De Telegraaf

Geld verdienen aan pandje wordt bijna onmogelijk: ’Verkopen nog het slimste’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

De hogere belastingen en de regulering van de middenhuur door minister De Jonge (Wonen) maken verhuren minder aantrekkelijk en vaak zelfs verliesgevend. Ⓒ ANP/HH

Verhuurders van woningen zien hun rendement wegsmelten door een serie maatregelen en belastingverhogingen. Het gouden tijdperk van een huurwoning als pensioenvoorziening is voorbij. Vooral in de middenhuur is verkopen vaak de verstandigste optie. Volgens makelaars zijn er nog wel kansen buiten de grote steden.