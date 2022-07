’Merendeel Nederlanders zuiniger vanwege inflatie’

Dat blijkt uit representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS naar de effecten van de inflatie.

Voor ongeveer een kwart van de Nederlanders is het echt lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee op de tien (19 procent) zeggen goed op de uitgaven te moeten letten om alles te kunnen betalen; dat zijn iets minder mensen dan in juni. Een groep van bij elkaar 5 procent kampt nu al met financiële problemen of denkt daar binnenkort in terecht te komen.

„Wat heel duidelijk wordt”, zegt onderzoeker Melle Conradie van I&O Research, „is dat niet alleen de minima last hebben van de inflatie, maar dat ook een deel van de lagere middeninkomens in de problemen dreigt te komen.”