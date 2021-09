Premium Het beste van De Telegraaf

Hans Anders: ’Brillendrager is loyaal, die komt om de twee tot drie jaar terug’

Door Ertan Basekin Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Brillenketen Hans Anders richt zijn pijlen de komende jaren vooral op Duitsland. ,,De markt is groot en als Duitsers je eenmaal omarmen en over je praten, blijven ze loyaal. Ik heb dat tijdens mijn periode bij Hunkemöller ook gezien”, zegt ceo Bart van den Nieuwenhof tijdens een gesprek in de Hans Anders-vestiging aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam.