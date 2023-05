Premium Het beste van De Telegraaf

Sanderink wil Centric en Strukton verkopen om ze uit handen van de Russen te houden

Door Vian Schouten

Gerard Sanderink verlaat samen met zijn vrouw Rian van Rijbroek de Ondernemingskamer in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het hoge woord is eruit. Gerard Sanderink wil zijn bedrijvenimperium van de hand doen. De zakenman is naar eigen zeggen slachtoffer van de Russische maffia. Maar de vraag is of hij wel kan verkopen nu zijn aandelen in it-bedrijf Centric onder beheer zijn geplaatst door de rechter. Datzelfde dreigt te gebeuren met spoorbouwer Strukton en ingenieursbureau Antea.