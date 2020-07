Musici ondersteunen met drinken van biertje

Vlnr. Danna Paternotte, Jacob van der Vlugt en Dionne Nijsten Ⓒ EIGEN FOTO

Een lege agenda en een lege portemonnee. Voor freelance musici is de coronacrisis een bittere pil. En die kun je maar beter wegspoelen met een lekker biertje. Dat was de gedachte van violist Danna Paternotte, cellist Dionne Nijsten en Jacob van der Vlugt, werkzaam in de culturele sector, tijdens een 1,5-meter borrel in de park. Samen met brouwerij De 7 Deugden hebben ze binnen een maand De Hoge Noot gelanceerd, een kruidig biertje waar muziek uitkomt.