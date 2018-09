'Rusland in actie om roebel te ondersteunen'

Onder meer staatsoliemaatschappij Rosneft verkoopt volgens het dagblad dollars in opdracht van het Kremlin en de centrale bank. Ook bij andere exporterende bedrijven wordt naar verluidt druk uitgeoefend. Door buitenlandse valuta's van de hand te doen kan de koers van de eigen munt worden ondersteund. Dat gebeurde ook eind vorig jaar, toen de roebel in een vrije val was geraakt.

Afgelopen week leidden zorgen om de economische ontwikkelingen met name China tot sterke koersdalingen op de financiële markten wereldwijd. Gevreesd wordt dat ook andere opkomende markten worden meegesleurd. Rusland kampt als gevolg van westerse sancties en de sterk gedaalde olieprijs al met een diepe economische crisis en is daardoor extra kwetsbaar.

Omdat Russische bedrijven uiterlijk eind september belasting moeten betalen, is tot dan de vraag naar roebels waarschijnlijk groot genoeg. Daarna kunnen echter problemen ontstaan omdat ondernemingen dan juist vreemde valuta's nodig hebben voor afbetalingen op buitenlandse leningen. Dat kan de koers onder druk zetten.