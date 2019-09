PostNL zet prinsessen op jubileumzegels

„De aanleiding is de viering van het 40-jarig jubileum van Erwin Olaf als fotograaf. Daar wilden we als PostNL iets mee doen, zegt Arjan Jochems van PostNL in een toelichting. „We wilden graag aandacht geven aan de mooie foto's van het koninklijk gezin die hij had gemaakt. Dan mogen natuurlijk ook de prinsessen niet ontbreken.”

Op de achtergrond van het postzegelvel staat een groepsfoto van de koning, koningin en hun drie dochters. Deze foto, ook van de hand van Olaf, sierde de koninklijke kerstkaart van 2018.

Het is niet de eerste keer dat de prinsessen op een postzegel staan. Als kleine meisjes hebben ze in 2012 op de kinderpostzegels gestaan. De fotograaf was toen koning Willem-Alexander zelf. Deze stond veertig jaar eerder, in 1972 op zijn beurt op een kinderpostzegel met een foto die door zijn vader prins Claus was geschoten. Het damestrio stond ook nog klein afgebeeld op een postzegel uit 2014 ter gelegenheid van 12,5 jarig huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

PostNL bracht eerder dit jaar ook zegels uit met werk van Olaf, maar er was toen geen ruimte voor de koninklijke portretten. „We geven met zekere regelmaat postzegels uit. We moesten in tijd voldoende ver weg blijven van de postzegels die we begin juli hadden uitgegeven. Daarom leek Prinsjesdag bij uitstek een moment om deze nieuwe koninklijke zegels uit te geven”, zegt Jochems. PostNL is een bedrijf met het predikaat koninklijk.