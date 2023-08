Beursblog: AEX houdt verliesje na banenrapport VS

De AEX staat nog altijd licht lager, ondanks het nieuws dat er vorige maand minder banen in de VS zijn gecreëerd dan gedacht. Maar het arbeidsmarktrapport laat nog geen duidelijke tekenen van een verzwakking zien, waardoor de kans reëel blijft dat de Fed later dit jaar nog eenmaal de rente verhoogt. Vooral IMCD en DSM-Firmenich hebben het zwaar. In de Midkap is Galapagos geliefd.

