Beursblog: belegger haalt IMCD onderuit; DSM en Galapagos in verkoop

De AEX komt vrijdagochtend nauwelijks in beweging in afwachting van cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Beleggers straffen IMCD af om teleurstelling over de resultaten. DSM zit opnieuw in de achterhoede. .

