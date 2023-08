Beursblog: Wall Street verliest, AEX krabbelt op

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na lange tijd op winst te hebben gestaan. Eerder op de dag sloot de wel AEX hoger. Beleggers waren opgelucht dat de banengroei in de VS licht achterbleef bij de verwachtingen, omdat het hierdoor iets minder waarschijnlijk is geworden dat de Fed de rente later dit jaar verhoogt. Maar het positieve sentiment kon op Wall Street niet vastgehouden worden, mede omdat Apple verder weggleed.

