Beursblog: Wall Street wint dankzij afkoeling banenmarkt, AEX krabbelt op

De Amerikaanse beurzen winnen terrein. Eerder op de dag sloot de AEX hoger na vier dagen van daling. Beleggers zijn opgelucht dat de banengroei in de VS licht achterbleef bij de verwachtingen, omdat het hierdoor iets minder waarschijnlijk is geworden dat de Fed de rente later dit jaar verhoogt.

Als de beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.