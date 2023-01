Premium Het beste van De Telegraaf

Niet zo succesvol als Elon Musk? Niet getreurd, je had alleen minder mazzel

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wie de top bereikt moet wel uitzonderlijk getalenteerd zijn, keihard hebben gewerkt en de juiste risico’s hebben genomen. Dat is in ieder geval vaak het beeld. We zien succes als een verdienste. Toeval speelt echter een veel grotere rol, betoogt psycholoog Huub Buijssen. Hij schreef er een boek over: Waarom succes een kwestie van geluk is.