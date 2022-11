Premium Het beste van De Telegraaf

Van Lehman-bankroet naar start-upexpert: ’Nu kansen voor saaiere bedrijven’

Yoram Wijngaarde: „We lopen nog steeds flink achter bij Amerika. Ons leven wordt nu voornamelijk gedomineerd door technologie uit Silicon Valley.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Vanuit een onopvallend kantoorpand in de Amsterdamse volkswijk De Baarsjes houdt Yoram Wijngaarde met zijn data-analysebureau Dealroom het Europese start-upecosysteem in de gaten. De Amsterdammer is ooit economie gaan studeren, omdat hij wilde weten hoe de wereld werkt. „Bij een grote vraag slaat de hebzucht toe.”