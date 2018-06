Overname DBS door Pontmeyer goedgekeurd

In juni kondigde Pontmeyer, dat voor iets meer dan 75 procent in handen is van investeringsmaatschappij HAL, aan DBS over te willen nemen. Er werden toen geen financiële details bekendgemaakt over de deal. De combinatie van Pontmeyer en DBS heeft een jaarlijkse omzet van circa 600 miljoen euro en 1500 medewerkers in dienst.

DBS is behalve leverancier ook eigenaar van Koninklijke Jongeneel, Heuvelman Hout, RET Bouwproducten en Astrimex.