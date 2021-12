Premium Het beste van De Telegraaf

Voorwaarden reispolis checken belangrijker dan ooit: corona lang niet altijd gedekt

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Skilift in Ischgl, afgelopen week. De kleurcode voor Oostenrijk is momenteel ’geel’. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - De verkoop van reis- en annuleringsverzekeringen lag lange tijd stil. Maar in november werden bij marktleider ANWB ruim 50% meer reisverzekeringen verkocht dan in diezelfde maand in 2019. Independer meldt verkopen op het pre-coronaniveau van 2019. Maar de consument moet geen dekking voor coronagevolgen verwachten.