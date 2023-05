Fed komt opnieuw in actie: rente nog eens 25 basispunten omhoog

Aan het einde van de tweedaagse vergadering gaf de Fed aan dat er opnieuw een kwartje bijkomt. Dat is de tiende renteverhoging op rij. Ook werd bekendgemaakt dat de Fed nieuwe macrocijfers sterk laat meewegen bij het bepalen van toekomstige besluiten.

De nieuwe rentestap in de VS kwam niet als een verrassing. Ondanks de onrust in de Amerikaanse bankensector met recent nog het omvallen van First Republic had de Fed bij de vorige vergadering in maart al aangegeven om de aanpak van de inflatie prioriteit te geven. Door de nieuwe ingreep is de beleidsrente opgelopen naar een bandbreedte van 5% en 5,25%, het hoogste niveau sinds 2007.

De Fed heeft sinds maart vorig jaar een stroom aan renteverhogingen doorgevoerd om de fors opgelopen inflatie het hoofd te bieden. Vooral afgelopen zomer werd hard ingegrepen met meerdere stappen van 75 basispunten. Dit jaar is de monetaire verkrapping door de Fed minder agressief. Philip Marey, econoom bij Rabobank wijst er op dat het vooral wachten is voor de Fed tot de effecten van de reeks aan renteverhogingen gaan doorwerken op de Amerikaanse economie. „Wij voorzien dat Amerika in de tweede helft van het jaar in een recessie terechtkomt.”

Balanceer-act

Marey benadrukt dat het voor Powell nog een flink balanceer-act wordt bij zijn toelichting op het rentebesluit. „Aan de ene kant zal hij duidelijk willen maken dat er dit jaar geen renteverlagingen komen, maar tegelijkertijd gaan uitleggen dat er nog een renteverhoging op tafel ligt als de inflatie toch niet verder afkoelt. De Fed wil in ieder geval voorkomen om niet dezelfde fouten te maken als in de jaren zeventig door te vroeg de voet van de rem te halen, maar bij een recessie zal de druk om in actie te komen wel steeds meer gaan toenemen.”

Het omvallen van drie regionale Amerikaanse banken in korte tijd zal de Fed wel zorgen baren, meent Marey . „Bij de Silicon Valley Bank had de Fed al eerder in de gaten dat er ernstige tekortkomingen waren, maar hebben ze verzuimd om in te grijpen. Het is ook niet uit te sluiten dat er nog meer banken door de ongekende snelheid aan renteverhogingen in de problemen gaan komen.”