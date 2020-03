T-Mobile passeert Vodafone op mobiele markt

In 2018 nam de omvang van de markt ook al af. Die kromp toen met 3,7%. Dat schrijft Telecom Paper in zijn Dutch Mobile Operators-rapport over het laatste kwartaal. T-Mobile was de enige van de grote aanbieders die zijn omzet zag groeien, als gevolg van de overname van Tele2 en organische groei.

Marktleider KPN zag zijn omzet afnemen door het afschaffen van zijn budgetmerk Telfort, wat er onder andere toe leidde dat zijn marktaandeel daalde van 42,5% naar bijna 40%. Vodafone wist iets meer klanten te winnen, maar zag desalniettemin de omzet licht dalen. T-Mobile streefde in het vierde kwartaal Vodafone voor bij als tweede op de markt, met een marktaandeel van iets meer dan 31%.

Ook in 2020 verwacht Telecompaper nog een krimp in de markt, maar minder groot dan in het afgelopen jaar, omdat de prijsdruk iets is afgenomen en klanten vaker grote bundels vragen.