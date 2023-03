Premium Het beste van De Telegraaf

Krijgt de overheid 'dééltijdprinsesjes' meer aan het werk? 'Kinderopvang is duur'

’Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’, was in de jaren tachtig de slogan van de campagne om vrouwen destijds te laten nadenken over een financieel onafhankelijkere toekomst. Maar in 2023 wordt er vooral gesproken over dééltijdprinsesjes. Sinds maandag is de overheid dan ook een nieuwe campagne gestart om vrouwen aan te sporen meer uren te werken.