'Activist Elliott koopt zich in bij SoftBank'

SoftBank rapporteerde in november nog een miljardenverlies. Het bedrijf schreef flink af op zijn investeringen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Het ging om het eerste operationele kwartaalverlies voor SoftBank in veertien jaar.

Mogelijk heeft Elliott kritiek op het investeringsbeleid van SoftBank. De Japanners investeerden eerder stevig in WeWork, maar na een afgeblazen beursgang vorig jaar viel de kantoorverhuurder bijna om. Ook was er veel geld gestoken in Uber, maar na de beursgang van vorig jaar werd het bedrijf flink minder waard dan het prijskaartje dat durfinvesteerders eerder aan het bedrijf hingen.

Enthousiaste reacties

Elliott zou een belang van 3 procent hebben genomen in SoftBank. Dat zorgde voor enthousiaste reacties van beleggers. Het aandeel SoftBank zat vrijdag meer dan 7 procent in de lift op de beurs in Tokio.

Elliott koopt zich vaker in bij grote beursbedrijven om actief aan te sturen op ingrepen die de waarde van aandelen zouden verhogen. In Nederland is de firma vooral bekend als plaaggeest van verfreus AkzoNobel, waar Elliott enkele jaren de overnamepoging door het Amerikaanse PPG Industries steunde. Het toenmalige verf- en chemiebedrijf wist zijn belager buiten de deur te houden. Maar mede als gevolg van de strijd werd AkzoNobel gesplitst.