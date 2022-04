AEX hoger van start aan begin van rustige handelsweek

Door Dorinde Meuzelaar

Amsterdam - De AEX is hoger aan de handelsweek begonnen. De beleggersagenda is niet al te ruim gevuld, de ogen zullen vooral gericht zijn op de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Ook is er macronieuws, en publiceert de Federal Reserve de notulen van de maart-vergadering, toen het stelsel van Amerikaanse centrale banken de rente verhoogde.