AEX op winst, ook rest van Europese beurzen in het groen

Binnenland

Eerste vega-opleiding in Nederland: ’Koks van de toekomst’

Een groentecurry of vegetarische shoarma in plaats van een oer-Hollandse gehaktbal. Volgens SVH Meester-kok Theo van Rensch is dát het nieuwe koken. Van Rensch is een van de initiatiefnemers van de eerste plant-based koksopleiding in ons land, die in september aan het ROC van Amsterdam van start gaa...