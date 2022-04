Beursblog: AEX plust tot 738 punten, Just Eat smaakt beleggers goed

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX is maandag met forse winst gesloten. Just Eat Takeaway werd afgetekend dagwinnaar. Beleggers stapten in achtergebleven aandelen zoals ook Prosus. Beurzen in New York houden winst. Op Wall Street springt het aandeel Twitter eruit na het nieuws dat Elon Musk een groot belang in het bedrijf heeft genomen. Bittere afdronk is er voor het aandeel Starbucks.