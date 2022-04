Beursblog: Twitter schiet 25% omhoog in New York, AEX houdt stevige winst

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Beurzen in New York zijn maandagmiddag hoger van start gegaan. Op Wall Street springt het aandeel Twitter eruit na het nieuws dat Elon Musk een groot belang in het bedrijf heeft genomen. Bittere afdronk is er voor het aandeel Starbucks. Op het Damrak staat de AEX 1% hoger, de AMX wint 0,2%, Britse, Duitse en Franse beurzen noteren tot 0,2% winst.