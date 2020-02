Wall Street opent flink lager door coronavrees

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 1,9% lager. Techbeurs Nasdaq viel 2,7%. De breder samengestelde S&P 500-index daalde 2,1%.

Veel beleggers vluchten naar veilig geachte investeringen. Dat zorgt onder meer voor ongekende laagtes op rendementen van staatsobligaties. Verder zakten olieprijzen verder weg.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de uitbraak van het virus leiden tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië. Daardoor zal de afname van de wereldhandel in goederen de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. De denktank benadrukt dat handelsspanningen, met name tussen de Verenigde Staten en China, de wereldhandel al langer onder druk hebben gezet.

Best Buy

Bij de bedrijven weet onder meer Best Buy (-3,9%) de aandacht op zich gericht. De onderneming heeft het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een hogere vergelijkbare omzet en winst, maar waarschuwde tegelijkertijd voor de impact van het nieuwe coronavirus.

Microsoft

Verder gaat de aandacht uit naar techreus Microsoft (-4%). Het bedrijf gaf aan niet aan de gestelde doelen met zijn pc-divisie te zullen voldoen als gevolg van het virus. Volgens kenners zal het bedrijf daar niet alleen in staan. Daarmee zal de aandacht ook naar sectorgenoten uitgaan.

AB InBev

Verder staat brouwer AB InBev (-11,8%), die ook een notering in New York heeft, in de schijnwerpers. De grootste bierbrouwer ter wereld voelt de uitbraak van het coronavirus in zijn resultaten en kampt met een aanzienlijke daling van de vraag in China.

Booking.com

Ook is er aandacht voor de reisbranche. De van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com (-4,5%) maakte bij de publicatie van de jaarcijfers bekend overduidelijk last te hebben van het virus. Zo kan het aantal hotelboekingen in het lopende kwartaal op jaarbasis tot 10 procent lager kan uitvallen. Het aantal reisboekingen bij de site loopt mogelijk tot wel 15 procent terug. Alles bij elkaar voorziet Booking.com een daling van de omzet tot 7 procent. Ook Marriott International (-2,5%) opende de boeken.