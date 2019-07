’Tuinbouw gaat strijd met supermarkt aan’

„Helaas is dit initiatief noodzakelijk”, zegt directeur Silvia Janssen van e-commercebedrijf Service2Fruit, dat bij het plan betrokken is. „Telers hebben vrijwel geen marktinformatie, in tegenstelling tot de grote supermarkten. Het is een oneerlijke strijd.” Bij het initiatief werken de fruittelers samen in de Actiegroep Fruitteelt. Ook het het Belgische adviesbureau DLV helpt mee.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie van supermarkten CBL zegt tegen de krant dat „de eerste vraag bij ons is of dit initiatief mededingingstechnisch mogelijk is.” Als dat het geval is, is het CBL geen tegenstander van het plan: „Wij vinden het belangrijk om goed samen te werken in de hele keten.”