’Dordrecht mooie voortuin van Rotterdam’

Buitenland

Hij was net aan Taliban ontsnapt: vijfjarig zoontje van medewerker Britse ambassade sterft na val uit hotelraam

De familie Majeedi was nog maar pas in veiligheid gebracht toen het noodlot toesloeg. Na hun evacuatie uit Kabul werd het gezin van de Britse ambassademedewerker opgevangen in een hotel in Sheffield, maar daar viel hun vijfjarige zoontje uit een raam van de negende verdieping. „Ik hoorde de moeder r...