Corona houdt ruziënde stellen bij elkaar

Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onder hun leden. Driekwart merkt dat stellen een scheiding uitstellen om financiële redenen.

„Mensen zijn onzeker over de gevolgen van corona voor hun financiën”, zegt Saskia Braun van vFAS. „Daarom denken stellen juist in deze tijd wel twee keer na voordat ze uit elkaar gaan.”

Vakantie

De verwachting was dat door de ’intelligente lockdown’ het aantal scheidingen juist flink zou toenemen. ,,Zoals we normaal gesproken ook zien na de vakantie of na de feestdagen’’, zegt Braun. „Mensen zitten al lange tijd op elkaars lip en dat zorgt voor veel spanningen. De afgelopen tijd was dat nog heftiger, met alle gevolgen van thuiswerken en thuisonderwijs van de kinderen.”

De impact van de coronacrisis op echtscheidingen is bijna twee keer zo groot als tijdens de economische crisis van 2008 tot 2015, stel vFAS. Niet alleen de financiële zorgen hielden stellen bijeen, ook vertragingen bij rechtbank zorgden vaak voor oplopende spanning en hevige discussies bij de stellen.

„Uitstel van de scheiding heeft vaak grote emotionele impact”, zegt Braun. „Partners worden constant met elkaar geconfronteerd. Ze lopen op eieren, ook omdat de kinderen thuis zijn en daardoor meer meekrijgen van de spanningen.’’

Naast financiële onzekerheid waren zorgen over huisvesting de afgelopen tijd een reden om niet uit elkaar te gaan. „Na een scheiding kopen mensen vaak niet meteen een nieuw huis, maar trekken ze tijdelijk in bij vrienden of familie. Dat was in de coronatijd een stuk lastiger.” Ook waren de kinderen aan huis gekluisterd, wat veel ouders tegenhield om te vertrekken.

Uitstel

Voor veel stellen die op elkaar zijn uitgekeken, betekent de coronatijd geen afstel, maar uitstel. Een meerderheid van de advocaten (71,8%) verwacht alsnog een piek aan echtscheidingen. „De piek komt alleen niet zo snel als gedacht”, zegt Braun. „We merken wel dat meer mensen naar informatie over echtscheiding zoeken.”