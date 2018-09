'RBS verkoopt Russische onderdelen'

Dat schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. RBS kondigt de details van de verkoop waarschijnlijk aankomende week aan. De Russische activiteiten zijn $2,5 miljard waard.

Het wordt in Rusland steeds moeilijker om zaken te doen. Door de handelssancties is het land voor het eerst sinds 2009 weer in een recessie beland. Vermogensbeheerder Franklin Templeton en de Franse bank BNP Paribas gingen RBS al voor en hebben Russische investeringen afgestoten.

RBS stelde tegenover Bloomberg dat de bank kijkt naar verkoop of het afbouwen van de Russische onderdelen. RBS is voor 73% in handen van de Britse overheid. Eerder dit jaar liet de bank weten het aantal landen waarin de zakenbank actief is, terug te willen schroeven van 38 naar 13.